Test Formula 1 l’analisi di Marko | Ferrari deludente

In queste ore sono iniziati i primiin1, in Bahrein, dove il Circus si è riunito: Helmutdi Red Bull esprime i primi giudizi.Il Circus della1 si è riunito in Bahrein, in Medio Oriente, per effettuare i primiper la nuova stagione, con il mondiale 2025 al via tra poche settimane, con il Gran Premio di Australia. Dopo i primissimicasalinghi per le varie scuderie, da ieri è iniziata la prova ufficiale, con la prima giornata sul tracciato del Bahrein, dove la McLaren di Lando Norris ha fatto faville.Helmutdirigente Red Bull (Sportnews.eu)Norris sempre più protagonista del mondiale di1 e assoluta minaccia per il campione del mondo Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull. La McLaren ha fatto passi da giganti nel 2024, tanto da trionfare nella classifica costruttori, superando tutti soprattutto nelle ultime gare,imoniando una evoluzione incredibile e costante.