Bergamonews.it - Terziario in crescita, Fratta (Fisascat Cisl): “Temiamo le ripercussioni della crisi dell’industria”

Leggi su Bergamonews.it

“Ancora una volta osserviamo che i settori deltengono a livello occupazionale e imprenditoriale”. Parola di Guido, segretario generaleBergamo, in merito ai dati sulla congiuntura delin Bergamasca pubblicati in un reportCamera di Commercio.“– aggiunge però– che lasi possa ripercuotere sui consumi e quindi sulle filiere del commercio, con danni pesanti a un settore che da anni e in maniera crescente caratterizza l’economia del territorio. Molti dei nostri settori sono assolutamente preponderanti sul Pil orobico”.“Dati rilevanti – continua il sindacalista – sono che oltre 200mila lavoratori vengono impiegati in questi settori, che qui si concentra il contributo piu? rilevante alla variazione tendenziale dei dipendenti, che per ogni assunzione nell’industria se ne verificano ormai 3 nele che i servizi nel 2024 hanno registrato un ulteriore generale aumento (+2,0%).