.com - Terza Categoria / Coppa Marche, Serra Volante in semifinale, Largo Europa eliminato: i risultati dei quarti di finale

ni battono per 2-0 il Gallo con le reti di Sabbatucci e Testa, ilinvece cade in casa del Ponterosso per 3-2: andata delle semifinali mercoledì 19 marzo, ritorno 9 aprileVALLESINA, 27 FEBBRAIO 2025-Sono rimaste solo quattro squadre in gioco per ladi. Ieri sera si è infatti disputato il ritorno deidi, quattro avvincenti partite che ci hanno rivelato chi si andrà a giocare il duellonelle due semifinali, con l’andata prevista per mercoledì 19 marzo e il ritorno per mercoledì 9 aprile.Per quanto riguarda le squadre del girone C,dia due facce: da una parte c’è la grande festa della, che batte per 2-0 il Gallo con i gol di Sabbatucci e Testa, aggiudicandosi i biglietti per unadal grande valore simbolico per la squadra: in un’annata complicatissima, segnata dalla pesante penalizzazione e dalle squalifiche in campionato, la squadra di Rossi Mercanti si sta togliendo grandi soddisfazioni in questa, con la possibilità di andarsi a giocare il trofeo.