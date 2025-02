Lanazione.it - Terribile scontro sulla statale Eugubina, arriva l’elisoccorso

Leggi su Lanazione.it

Gubbio (Perugia), 27 febbraio 2025 – Grave incidente stradale questa mattinastrada, che collega Gubbio e Perugia. Nelloviolentissimo tra due auto, una delle quali è finita fuori strada, sono rimaste ferite due persone: una più lievemente, presa in carico dal 118 e portata in ospedale. Per l’altro ferito è stato necessario l’intervento delregionale per il trasporto all’ospedale di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno estratto un ferito da una delle due auto, e i carabinieri della compagnia di Gubbio.