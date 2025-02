Ilrestodelcarlino.it - Terribile schianto frontale tra un’auto e il camioncino Enel: un morto

Bondeno (Ferrara), 27 febbraio 2025 – Uno scontroe ancora inspiegabile. A causa di un impatto fatale e mortale ha perso la vita stamattina, intorno alle 11, Dennis Vincenzi, 52 anni di Bondeno in provincia di Ferrara. La strada, stretta ma ben asfaltata, è un rettilineo che costeggia il corso del Cavo Napoleonico. L’auto sulla quale viaggiava Vincenzi, una Dacia Duster che proveniva da San Carlo e procedeva in direzione Bondeno, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con undiDistribuzione guidato da un dipendente che era al lavoro e che stava procedendo da Bondeno verso Ponte Vela. L’impatto è avvenuto in prossimità della ex discarica. Uno scontro tremendo. La Dacia si è ribaltata su se stessa, rotolando e ribaltandosi nel campo. La meccanica è al vaglio delle forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia Locale arrivati sul posto e resta ancora inspiegabile.