Terre rare, l'equivoco sui giacimenti in Ucraina: l'accordo proposto dagli Usa riguarda altre materie prime critiche

La saga delledi cui l’sarebbe ricca e tanto bramate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump si basa su un equivoco. Levengono confuse con ledi cui pure fanno parte. Nella lista ufficiale pubblicata dall’Unione europea, infatti, ci sono 34 Critical Raw Materials, come litio, cobalto, nichel, titanio. E tra queste ci sono anche le 17Earth Elements), ossia Scandio, Ittrio e altri 15 lantanoidi della tavola periodica. Questi ultimi sono a loro volta divisi inleggere (lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio e samario) e pesanti (europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, e lutezio). Insomma, tutti nomi di cui si sente parlare molto più raramente rispetto a quanto non si faccia per il litio o il cobalto.