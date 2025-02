Ilfattoquotidiano.it - Terre rare, l’accordo con l’Ucraina è l’ultima mossa Usa nella “tecno-guerra” con la Cina. Mosca pronta alla spartizione, a rimetterci è l’Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le “garanzie di sicurezza” chieste da Kiev per ora nel testo non ci sono, ma la firma delsulle risorse minerarie sembra vi. Era stato Volodymyr Zelensky a mettere la questione sul tavolo di Donald Trump a settembre, quando era volato negli Usa per illustrargli il cosiddetto “piano per la vittoria”. L’idea era quella di fornirgli una ragione per cui, eletto presidente, avrebbe dovuto continuare a sostenere militarmente ed economicamente. Il tycoon l’ha presa al volo e, arrivatoCasa Bianca, ha chiesto al“l’equivalente di 500 miliardi di dollari di“. Riguardo a queste ultime l’Occidente dipende d, principale produttore mondiale, e lo sfruttamento dei giacimenti di Kiev potrebbe aiutare Washington a limitare la dipendenza da Pechino.Kiev possiede notevoli riserve di minerali, non ha mezzi economici nélogie per sfruttarle ed èricerca di investitori da ben prima della