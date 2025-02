Quotidiano.net - Terre rare Affare fatto

"Stiamo facendo molto bene su Russia-Ucraina. Il presidente Zelensky verrà e firmeremo un accordo in cui riavremo i nostri soldi e otmo molti soldi in futuro, e penso che questo sia giusto", scandisce Donald Trump annunciando il vertice di domani. Poi anticipa: Putin "dovrà fare" concessioni. Quali? "Non voglio dirvelo adesso". Verità o bluff? Secondo Emmanuel Macron, il tycoon sembra prioritariamente mosso "dal business" più che "dalla strategia". È questa la sensazione che il presidente francese condivide con i vertici Ue e gli altri leader dell’Unione nella videocall di allineamento dopo la trasferta a Washington. Con occhio cinico da ex banchiere di Rothschild, il numero uno dell’Eliseo esplicita la volontà del presidente americano di trasformare il processo di pace tra Ucraina e Russia in un moltiplicatore di investimenti, risorse, affari.