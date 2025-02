Lanazione.it - Terra Incognita: al Museo della Specola le opere di Arianna Fioratti Loreto

Firenze, 27 febbraio 2025 – Le frontiere dell'ignoto. E' da sempre una mappa non tracciata quellafantasia e dell'immaginazione, che spingono la mente umana verso universi inesplorati e terre incognite: per orientarsi,ha scelto la bussola dell'arte escienza, coniugando la curiosità razionale verso il mondonatura con il talento di chi è abituato a trasfigurare la realtà attraverso il donocreatività. Da questa simbiosi feconda nasce la mostra "", curata insieme a Marco Masseti ed in programma dal 28 febbraio al 4 maggio al: scelta non casuale, perché da 250 anni il complesso si caratterizza per il sodalizio tra rappresentazione ed espressione, offrendo un contesto ideale per l'esposizione. Il percorso prende le mosse dalle creature canonichemitologia greca, centroamericana e asiatica per inoltrarsi nell'immaginazione pura, dove i giochi di parole prendono forma e nomi bizzarri assumono le fattezze di bestie mostruose e aberranti: un mondo di infinite possibilità dove paleontologia, letteratura e inconscio incontrano un perfetto equilibrio attraverso la combinazione tra disegno, descrizione ed immaginazione.