Fanpage.it - Tenta di strangolare la ex e la sbatte contro la ringhiera: gli automobilisti vedono tutto e la salvano

Un uomo di 34 anni è in carcere per aver minacciato in strada la ex compagna: "Ti taglio la faccia". Le ha messo le mani al collo e l'ha sbattutauna. Glihanno vistoe hanno chiamato il 112.