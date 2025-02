Sportnews.eu - Tennis, Santopadre sicuro: “Berrettini può tornare tra i primi 10 al mondo”

L’ex allenatore che lo ha formato non ha dubbi: il romano può davvero ritrovare la spinta necessaria per rientrare nell’élite del?Vincenzoe Matteo(Instagram)Il 2025 deve essere l’anno della rinascita per Matteo. Il classe 1996 sembra aver messo definitivamente alle spalle il momento nerissimo che ha costellato gli ultimi anni della sua carriera. La sfortuna (come nel caso del Covid che gli fece saltare WImbledon), gli infortuni e qualche errore nelle scelte, lo hanno fatto crollare in classifica e adesso, mese dopo mese, sta cercando di risalire quella classifica che lo vide raggiungere addirittura il sesto posto a gennaio 2022. La sua classifica non più così solida, ovviamente, lo obbliga a dover incontrare avversari di grande caratura fin daiturni (come gli è capitato agli Australian Open con Rune che lo ha sconfitto al secondo match del torneo), ma di certo le sue prestazioni stanno crescendo esponenzialmente.