Sportnews.eu - Tennis, cosa fa Jannik Sinner durante la squalifica: ritornano gli allenamenti

Leggi su Sportnews.eu

Dopo l’accordo con la Wada che lo vedrà fermo per i prossimi mesi fino a maggio, il numero 1 al mondo proseguirà la propria preparazione(Instagram)Il caso è chiuso. Forse non come avrebbe voluto, ma almeno si tratta di un brutto capitolo che può essere messo alle spalle. L’accordo firmato con la Wada che ha vistosospeso per tre mesi fino all’inizio di maggio per il caso Clostebol è definitivamente archiviato. Ora il numero 1 al mondo deve solo pensare alla programmazione dei prossimi impegni che, quando tornerà in campo, saranno incessanti e subito importantissimi. Certo, come spiegato dal suo avvocato, ci è voluto parecchi tempo per convincere l’altoatesino (che si è sempre dichiarato completamente innocente e inconsapevole della contaminazione) a dover patteggiare lo stop forzato, ma alla fine dei conti è stata scongiurata unaben più lunga.