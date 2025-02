Lanazione.it - Tenenza carabinieri a Castelfiorentino, bocciata la proposta della Lega

, 27 febbraio 2025 - “Sulla richiesta, il sindaco e la maggioranza mettono di nuovo la sicurezza in secondo piano e non ravvedono l’urgenza di tentare ogni possibilità per tutelare la cittadinanza da eventi delittuosi ormai ripetitivi”. E' il commento di Angelo Fiore e Susi Giglioli, consiglieri comunali, dopo la bocciatura nell'ultima seduta consiliareloroin materia di sicurezza. Il Carroccio aveva presentato una mozione che invitava il sindaco e la giunta ad attivarsi per avviare il percorso istituzionale con il Ministero volto ad elevare al’attuale stazione dei. “Una presa di posizione che il consiglio comunale avrebbe potuto prendere congiuntamente, invitando il sindaco ad avviare un percorso istituzionale garantendo così, oltre ad un aumento dell’organico, un presidio h24 – hanno proseguito Fiore e Giglioli – non reputiamo convincenti le giustificazioni addotte dalla maggioranza, basate esclusivamente su supposizioni ed osservazioni in merito alle dimensioninuova caserma che spetterebbero eventualmente solo al Ministero degli Interni”.