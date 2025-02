Quotidiano.net - Tencent lancia l’Ai cinese che imita l’intuizione umana. “È più veloce di DeepSeek”

Leggi su Quotidiano.net

Bologna, 27 febbraio 2025. SeR1 è stato etichettato come il Temu dell’intelligenza artificiale, HunYuan Turbo S punta allo stesso traguardo, ma più in fretta. Sviluppata dae presentata poche ore fa, promette di eguagliare le prestazioni delche ha spaventato la Silicon Valley, ma con una velocità superiore. Pechino sta investendo sempre più nel settore, alimentando una feroce concorrenza interna per ridurre il divario con gli Stati Uniti e offrire alternative credibili ed economiche a ChatGPT, Gemini e Grok. Un obiettivo che non è solo tecnologico, ma anche strategico, fornendo alla Cina una potente leva economica e di soft power. L’ultimo arrivato Secondo i suoi sviluppatori, HunYuan Turbo S offre risposte istantanee, raddoppiando la velocità di output delle parole e riducendo del 44% la latenza della prima parola (cioè il tempo di attesa prima cheinizi a scrivere la sua risposta).