Isaechia.it - Temptation Island, Lino Giuliano annuncia la fine della storia con Alessia Pascarella: “Ognuno per la sua strada!”

Era novembre dello scorso anno quandosono tornati insieme. I due, dopo essersi lasciati alladel loro percorso a, per viavicinanza trae la tentatrice Maika Randazzo, avevano deciso di dare una seconda opportunità alla lorod’amore e a fare il primo passo era stato, organizzando una sorpresa adcon lo scopo di riconquistarla.Da quel momento le cose tra i due sembravano andare per il verso giusto, ma qualcosa però non ha funzionato. Qualche giorno fa a mettere in allarme i fan era stata una Instagram Stories diin cui si riprendeva mentre guardava C’e Posta per te, facendo riferimento a chi preferisce uscire con le amiche piuttosto che risolvere i problemi di coppia.E nel pomeriggio di oggi, è arrivata la conferma chele strade disi sono nuovamente separate.