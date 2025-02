Thesocialpost.it - Temperature in calo e pioggia: meteo, cosa succede nelle prossime ore (e quanto durerà)

Dopo una breve pausa, già da venerdì 28 febbraio inizieranno a farsi sentire gli effetti di un fronte freddo in transito sull’Europa centrale (la perturbazione n.8 di febbraio). Le nuvole torneranno a coprire gran parte del Paese, accompagnate da alcune piogge sparse, principalmente nel Nord-Est, in Liguria e al Centro. Nel fine settimana, che coincide con l’inizio della primaverarologica, si avvicinerà una nuova perturbazione, la n.1 di marzo, proveniente dal Mediterraneo occidentale, ma la sua evoluzione esatta è ancora da definire. In un contesto atmosferico molto dinamico, si sentiranno infiltrazioni di aria fredda da Nord e Est, con rinforzi dei venti orientali e nord-orientali, che determineranno un abbassamento delleregioni settentrionali e centrali adriatiche.