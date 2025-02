Lanazione.it - Telegraph celebra Ghizzano: "Curiosa trasformazione"

Il The, uno dei quotidiani più antichi e prestigiosi del Regno Unito,il borgo dipinto di. Nell’articolo uscito nei giorni scorsi, il quotidiano incorona il paese colorato in cui l’arte contemporanea trova il suo abbraccio nella storia. Ecco ladi: dall’oblio all’arte contemporanea. "Ladida sonnolento borgo collinare a destinazione artistica contemporanea iniziò dopo la visita dell’artista britannico David Tremlett nel 2018. Tremlett fu invitato, come mi raccontò l’ufficio turistico locale, dal comune come ospite. Una mossa intelligente, si rivelò - è la penna dell’autrice dell’articolo Rosaria Giorgi, originaria di- Delle tre vie principali del paese, fu via di Mezzo a catturare l’attenzione dell’artista.