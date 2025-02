Thesocialpost.it - Tegami e pentole antiaderenti richiamati dal mercato, avviso del Ministero: “Alluminio può migrare nei cibi”

Ildella Salute ha disposto il ritiro daldi alcunia causa del rischio di migrazione di materiali neidurante la cottura. L’allerta è stata diffusa attraverso due avvisi pubblicati sul portale ministeriale dedicato alla sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari.Il richiamo riguarda specificicommercializzati con il marchio Valsecchi Casalinghi, disponibili in due modelli. Nello specifico, il prodotto segnalato è il “Tegame in strong indux”, una casseruola antiaderente con diametro di 16 centimetri, venduta sia nella versione con un solo manico sia in quella con due manici. Entrambi i modelli appartengono al lotto L305/24 e sono prodotti dall’azienda Valsecchi Casalinghi srl nello stabilimento di Calvenzano, in provincia di Bergamo.