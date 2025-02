Teenager italiani sempre più digitali | il 57% usa strumenti elettronici ma le banche tradizionali restano indietro

Leggi su Ildenaro.it

Il 57% deitra i 12 e i 17 anni utilizzadi pagamento, con una percentuale che sale al 66% nella fascia 15-17 anni, tuttavia, solo il 22% dei genitori sceglie una banca tradizionale per il conto intestato ai figli, preferendo soluzioni come PostePay e playercome Revolut e Hype. Questo rappresenta un’opportunità mancata per le: l’offerta teen riguarda quasi un cliente su cinque tra quelli con più di 12 anni e il 31% dei genitori che apre un conto per il figlio, poi sottoscrive un servizio con lo stesso fornitore per sé stesso. È quanto emerge dalla ricerca “e pagamenti in Italia” condotta da Excellence Payments ed Excellence Education, società del Gruppo Excellence, tramite una survey anonima online realizzata tra dicembre 2024 e gennaio 2025 su un campione rappresentativo di 360 genitoricon figli tra i 12 e i 17 anni.