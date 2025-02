Tecnologia, come saranno i vestiti del futuro? Smart e capaci di capire chi li indossa

Leggi su Ildenaro.it

Sviluppare capi di abbigliamentodi adattarsi alle esigenze di chi li. A questo curioso obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology. Il team, guidato da Yoel Fink, ha ideato dei computer in fibra, che permettono all’abbigliamento di seguire l’tore e rispondere alle sue esigenze. Il gruppo di ricerca ha creato un computer autonomo programmabile sotto forma di fibra elastica, in grado di monitorare le condizioni di salute e l’attività fisica, avvisando in tempo reale chi lodi potenziali rischi per la salute. Questa nuova generazione di capi, sottolineano gli autori, sarebbe completamente lavabile in lavatrice, comoda e flessibile. Le fibre sono praticamente impercettibili per l’tore.