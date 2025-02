Bergamonews.it - Teatro Tascabile: secondo fine settimana di “Fiore di Tenebra. La Danza Butoh”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Prosegue al Monastero del Carmine di Bergamo “di. La” il primo appuntamento del 2025 di #tuoCarmine. Un momento di approfondimento e riflessione sullagiapponese organizzato daldi Bergamo in collaborazione con l’Università di Bergamo, con mostre, spettacoli, laboratori, incontri e proiezioni.Ildi programmazione si apre venerdì 28 febbraio alle 18 con l’incontro “Essere me stesso”: il famosotore e coreografo Taketeru Kudo si svelerà raccontando aneddoti ed esperienze sul suo lavoro.A seguire, alle 20.30, si terrà lo spettacolo “Geynest Under Gore” di e con Alessandra Cristiani.La perfomer etrice prende spunto da un viaggio a Sarajevo, città dalla forza toccante delle sue rovine di guerra, e attraverso laricerca l’essere umano nella sua matrice mitologica indagando una memoria mai risolta, fatta di desideri semplici e di segreti ingenui.