Velvetgossip.it - Taylor Mega svela le sfide del sesso con i capelli lunghi: un dramma da affrontare

Leggi su Velvetgossip.it

, influencer e imprenditrice di successo, ha recentemente condiviso con i suoi follower leche affronta nella gestione dei suoidurante i rapporti intimi. A 31 anni, la friulana ha un seguito considerevole sui social, dove racconta non solo la sua vita quotidiana, ma anche esperienze personali, incluse quelle più intime. In una recente sessione di domande e risposte, ha risposto a una follower che si lamentava delle stesse difficoltà legate ai.La ragazza le aveva chiesto: “Come gestisci i? Per me è abbastanza tragica”. La risposta diè stata sincera e diretta: “Allora sì, è sempre un po’ un. Diciamo che non si possono fare le cose con impeto perché ogni volta che cambi posizione devi prima alzarti a sistemare i”.