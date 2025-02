Ilrestodelcarlino.it - Tasse sul risarcimento per la figlia uccisa? L’Agenzia delle Entrate conferma

Modena, 27 febbraio 2025 – Chi aveva sperato che si fosse trattato soltanto di un malinteso, riponga le sue ultime pie speranze. Il comunicato delche l’incredibile caso della famiglia di Giulia Galiotto, la giovanea 30 anni dal marito Marco Manzini, nel 2009 a sulle colline di Sassuolo, nel Modenese. La richiestaI genitori della giovane, infatti, si sono visti chiedere dallesulper l’omicidio della–, se così si può definire – che ancora non hanno incassato se non in parte (rispetto al milione e 200mila euro previsti) e con grande fatica. Il marito condannato per omicidio è stato infatti in regime di semilibertà dal 2022 al 2024 (ora è completamente libero), aveva un lavoro e quindi percepiva uno stipendio, una parte del quale è stato versato alla famiglia nell’ambito della sentenza di condanna.