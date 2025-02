Ilnapolista.it - Tanto rumore per nulla, il Napoli è la terza squadra d’Italia con meno infortuni (Corsport)

per, ilè lacon)La propaganda presidenzialista si era immediatamente messa all’opera dopo l’o ad Anguissa. Si cerca disperatamente di far condividere le responsabilità del crollo deldopo il mercato e la cessione di Kvaratskhelia. Ma il tentativo fin qui non è andato a buon fine. L’altra sera ilsta aveva dimostrato – numeri alla mano – la virtuosità deldal punto degli. Oggi lo conferma il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.Scrive il:L’o di Anguissa ha strappato titoli alla vigilia della partita di sabato con l’Inter per l’importanza di Frank, ma dati alla mano si tratta del quattordicesimoo stagionale del. L’ottavo di carattere muscolare:della metà di quelli registrati da Inter e Atalanta,per citare le altre due squadre del podio del campionato, fermo restando l’inevitabile influenza della partecipazione alla Champions ma anche profondità di rose non paragonabili rispetto a quella di Conte.