Tante storie di donne . Così fanno la differenza

Una mostra contro gli stereotipi. Per l’8 marzo, le Acli bresciane ed il Coordinamentoproseguendo le iniziative per raccontare “chela“, un percorso iniziato nel 2024 nella convinzione che lehanno potenzialità, spesso inespresse, che possono arricchire il mondo. In occasione delle Festa della donna, sabato 1 marzo sarà inaugurata la mostra fotograficadidi Cristina Franzoni, dedicata alleche svolgono lavori tradizionalmente declinati al maschile. "L’8 marzo è dedicato al ricordo delle conquiste politiche, sociali, economiche dellee a noi piace iniziare i festeggiamenti con l’inaugurazione di una mostra fotografica che propone una di queste conquiste: il superamento, da parte di alcuneche stanno facendo lanei loro campi, di stereotipi secondo cui alcuni lavori sarebbero appannaggio maschile", spiega Elisabetta Muchetti, del CoordinamentoAcli.