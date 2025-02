Quotidiano.net - Taiwan, Trump gira la testa e la Cina aumenta la pressione: record di caccia e navi da guerra cinesi attorno all’Isola. Pechino “Non promettiamo di non usare la forza”

Roma, 27 febbraio 2025 - Davanti a un Donaldche non può garantire la sicurezza di, così ha risposto alla domanda di un giornalista il presidente degli Stati Uniti,si fa sempre più aggressiva verso l'isola ‘ribelle’. "Non commento perché ho un grande rapporto con il presidente Xi e voglio che ivengano qui a investire" è stata la spiegazione ai media del tycoon, evidentemente poco incline ad avere rapporti tesi con la potente e ricca. E il nuovo assetto mondiale targato Maga è stato chiaramente percepito dal gigante asiatico che della riconquista dine fa solo una questione di tempo.pronta alaconLanon fa mistero che per la "riunificazione" diè pronta adla. "Nondi rinunciare all'uso della", ha affermato il portavoce del ministero della Difesa di, Wu Qian.