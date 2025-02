Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per Niuais, la qualità femminile al potere

Nuove attività in quel di San Lazzaro. Pochi giorni fa, infatti, si è tenuto ildelper, negozio di abbigliamentoal primo piano in via Caselle 69. Aldel, che si è svolto all’interno degli ampi spazi dell’attività, 150 metri quadrati con tanto di accogliente angolo ristoro, ampi camerini e zona bagno per i clienti, erano presenti Giancarlo Tonelli, direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna, Lina Galati Rando, vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna, il sindaco di San Lazzaro, Marilena Pillati (a destra, ildel). Così, nei nuovissimi locali in cui tutto è frutto dell’amore, della passione e della dedizione di Sara e Simona, le imprenditrici che hanno dato vita a questo progetto,ha ricevuto l’abbraccio caloroso di Confcommercio Ascom Bologna e di un’intera comunità cittadina.