Tagli e disservizi Novegro alza la voce

Sul tema del trasporto pubblico, i residenti di, tra le località più penalizzate da, continueranno a tenere alta la guardia. Una rappresentanza del quartiere segratese lo ha ribadito lunedì sera in Municipio partecipando, come pubblico, all’ultima seduta del consiglio comunale. Durante l’assise è stata discussa un’interrogazione, presentata dal leghista Marco Carandina, suidel Chiamabus e di altre linee che circolano sul territorio. A supporto dei novegrini, secondo i quali il Comune di Segrate non si starebbe adoperando abbastanza per affrontare il problema, anche una rappresentanza dei quartieri milanesi di Lambrate e Rubattino. Con la riorganizzazione degli autobus decisa da Milano in seguito all’entrata in funzione della M4,si è ritrovata orfana della linea 38 di Atm, mentre la linea 73 è stata riattivata, con la nuova denominazione di 973, solo in seguito alle proteste di cittadini e comitati.