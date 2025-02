Liberoquotidiano.it - Tacchinardi ascolta Thiago Motta poi esplode in diretta: "Juve inguardabile, ma dove sono?"

La sconfitta ai calci di rigore dellacontro l'Empoli, ai quarti di Coppa Italia, ha lasciato i suoi pesanti strascichi nella squadra di. Un risultato incredibile considerando che la Vecchia Signora aveva la strada spianata fino alla finale, considerando che in semifinale l'avversaria sarebbe stato il Bologna e non l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma nonostante tutto la squadra si è sciolta nel finale, dopo aver recuperato lo svantaggio con Thuram. Il k.o. dello Stadium ha fatto arrabbiare (e non poco) l'ex bianconero Alessio, che negli studi di Mediaset si è lasciato andare a pesanti critiche: “La squadra ha avuto un atteggiamento inaccettabile — ha esordito — Perché si può perdere ma sempre dando il massimo e stasera non si è visto questo". E ancora: "Ha ragione il tecnico dellache nel post partita è stato perfetto, la squadra stasera è stata vergognosa, agghiacciante,— ha aggiunto l'ex centrocampista — Ma io vado oltre: come è possibile che al termine di un'eliminazione così non si sia presentato davanti alle telecamere nemmeno un dirigente?”.