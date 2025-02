Lanazione.it - T-red e autovelox: è tempo di multe. Più sicurezza nelle strade pericolose

Occhi elettronici: è il momento dell’attivazione. Nei prossimi giorni, infatti, entreranno in funzione, su alcunedi Calenzano particolarmente battute, i nuovi dispositivi elettronici già annunciati anche nell’ambito della recente presentazione del report della polizia municipale di Calenzano. In particolare, il prossimo sabato, con l’inizio di marzo, sarà operativa, dopo un periodo di sperimentazione, la telecamera t-red al semaforo dell’incrocio tra via Puccini e via del Molino che sarà attiva 24 ore al giorno. Il 10 marzo sarà poi la volta del velox in via Dante Alighieri, in direzione Sesto Fiorentino. All’appello manca ancora, per il momento, un terzo dispositivo: l’previsto nella battutissima via del Pratignone nella direzione opposta a quello già montato ed attualmente in funzione per il quale non è ancora stata annunciata la data di attivazione.