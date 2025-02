Metropolitanmagazine.it - Syria, chi sono il marito Pier Paolo Peroni (famoso grazie agli 883) e i figli Alice e Romeo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ildella celebre cantante, è diventatoper aver prodotto gli 883. Tra i due è scoccato subito l’amore, malgrado i diciotto anni di differenza. Insieme da oltre vent’anni,e moglie e hanno messo al mondo due splendidi, nata l’1 ottobre 2001, e, nato nel 2012. Benché abbiano passato da tempo i sessanta (lui) e i quarant’anni (lei),frequentano locali alla moda e discoteche, sia per piacere sia per motivi lavorativi.Chi è, ildiè nato a Roma il 22 novembre 1959. E’ un disc jockey, produttore discografico e dirigente d’azienda italiano. Proprio come la moglie ha dunque una carriera nel mondo musicale. Il suo esordio, come DJ all’età di 25 anni, avviene al Piper Club, nota discoteca della Capitale.