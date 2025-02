Pordenonetoday.it - Svolta all'incrocio del Garage Venezia: eliminati i semafori

Leggi su Pordenonetoday.it

È finita un'epoca: il semaforo delnon c'è più. Nell'ambito dei lavori per la costruzione della nuova rotonda sulla Pontebbana sparisce una delle installazioni più odiate dagli automobilisti: da un lato per le lunghe attese con il rosso, dall'altro per il sistema T-red che ha.