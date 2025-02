Svimez | Sud l’esodo dei cervelli? E’ colpa delle retribuzioni Vanno aumentate ma servono sgravi fiscali

Leggi su Ildenaro.it

Per rafforzare i settori innovativi e contrastaredi talenti occorre aumentare le. In questo quadro lapropone una Decontribuzione Sud rafforzata (contributivi per gli occupati meridionali) per le aziende che occupano laureati con contratti a tempo indeterminato e garantiscono salari adeguati.” Lo ha detto Luca Bianchi intervenendo all’iniziativa promossa dae l’associazione Altra Napoli ‘Crescita economica e riqualificazione urbana: una città per restare’, che si è tenuta oggi a Napoli presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. “Napoli- ha continuato Bianchi- è il luogo in cui esplodono le contraddizioni di un Mezzogiorno diviso tra una nuova stagione di dinamismo economico e culturale e la persistenza di fragilità strutturali. Occorre governare questi processi di cambiamento con politiche volte, in primo luogo, a migliorare le opportunità di accesso al mercato del lavoro e di partecipazione democratica dei giovani.