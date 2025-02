Zon.it - SuperSalerno: parte la terza stagione del video-podcast sulla città di Salerno

Oggi, 27 Febbraio,ladi, ilche, ispirandosi all’iconico Super Santos, sgonfia da due anni i proclami della politica salernitana e racconta la cruda realtà delladi.Sarà in onda come nelle precedenti edizioni ogni giovedì alle 21.10 su Sud Tv, canale 114 DTS, e si prolungherà fino a Maggio.Ad animare ilci saranno Daniele Caramagna, Mimmo Florio, Davide Gatto, Edy Piro con il contributo di altri collaboratori, tra i quali Christian de Iuliis dalla costiera Amalfitana.Non solo satira su chi governa il territorio ma anche notizie esclusive hanno caratterizzato le precedenti serie.Lacontinuerà a scavare in profondità, non senza un tocco di ironia, e porterà alla luce una dettagliata documentazione su tanti dossier che riguardano in particolare ladi