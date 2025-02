Ilnapolista.it - Supercoppa 2026, l’eliminazione della Juve complica i piani: avere l’Empoli o il Bologna raffredda i sauditi

ntus dalla Coppa ItaliaLega Serie A per lain Arabia del, poiché un’outsider prenderà il posto di una big.I possibili scenariin ArabiaE’ sicuro, infatti, che nella final four ci sarà una trae Empoli. Per trovare il Milan, i rossoneri dovranno accedere in finale di Coppa Italia superando l’Inter mentre per quanto riguarda lantus, dovrà arrivare tra le prime tre in campionato e sperare che i nerazzurri finiscano tra le prime due in Serie A o in finale di Coppa Italia.Esiste anche uno scenario che porta alla partecipazione allada quarti in classifica, ma nel 2024 fece storcere il naso agli arabi con stadi vuoti e poco interesse dimostrato. In Medio Oriente si sono assicurati la competizione per 23 milioni ogni edizione; in alternativa, si potrebbe scegliere di disputarla negli Stati Uniti o Canada.