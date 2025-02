Ilrestodelcarlino.it - Sul palco del Teatro Duse Gallerano, Gravina, Incontrada, De Laurentiis, Insinna e Bergonzoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue a marzo il fitto cartellone deldi Bologna con una Stagione 2024/2025 che sta riscuotendo un grandissimo successo e ripetuti sold out. Un’offerta variegata e di assoluta qualità che conferma come ilscenico di Via Cartoleria sia un punto di riferimento imprescindibile non solo per i bolognesi, ma per tutti coloro che amano ile per l’intero sistema nazionale dello spettacolo dal vivo. Scorrendo il cartellone di marzo, dunque, da non perdere, il 3 marzo, il ritorno del pluripremiato spettacolo di Cristian Ceresoli, La Merda, interpretato dal talento unico di Silvia. Dopo aver vinto al Fringe di Edimburgo nel 2012 e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo, nonostante la censura, l’opera è diventata un manifesto poetico di denuncia al patriarcato.