Liberoquotidiano.it - Suicidio verde confermato, cambia solo il nome: gioco-sporco Ursula, come va a schiantarsi l'Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'annuncio è di quelli bomba. Avete presente il green deal che ha mandato a gambe all'aria l'automotive, messo in ginocchio intere filiere produttive, provocato danni diretti e collaterali che hanno minato la competitività dell'Europa? Bene, dimenticatelo. Roba vecchia, sorpassata, obsoleta. La Ue ha un nuovo parlamento, una nuova commissione e una nuova, che però è sempre la stessa, presidente. Ed ecco la svolta: arriva il Clean Industrial Deal. Addio Greta Thunberg, eco follie, diktat verdi? Calma. L'atteso piano messo a punto dall'esecutivo divon der Leyen ha visto la luce ieri, affiancato da un pacchetto per snellire la burocrazia e da misure per abbassare le bollette. Queste le macro linee (per i dettagli bisognerà aspettare): meno vincoli ambientali per le imprese, norme per facilitare gli aiuti di Stato e l'opzione del Buy European.