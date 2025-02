Ilrestodelcarlino.it - Suicida a 15 anni, i genitori di Leo in Procura per ricostruire le ultime ore. Al vaglio le chat coi bulli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 27 febbraio 2025 – A quattro mesi dalla morte di Leonardo Calcina ladei minori ha chiesto di sentire icome persone informate sui fatti. Martedì pomeriggio il papà e la mamma del 15enne senigalliese, che si è tolto la vita il 15 ottobre scorso con un colpo di pistola, sono andati ad Ancona per parlare con latrice Cristina Tedeschini. Con loro c’era anche l’avvocato Pia Perricci che sta seguendo la coppia dal punto di vista legale per capire se ci sono responsabilità di terze persone sulla morte del figlio. Sulla vicenda infatti era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, contro ignoti, inizialmente dallaordinaria che aveva inviato poi gli atti a quella minorile. Proprio dai familiari erano arrivate le prime informazioni su presunti episodi dismo che la vittima avrebbe subito nell’ambiente scolastico, da parte anche di alcuni compagni di classe.