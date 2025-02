Lanazione.it - "Su la maschera!": per Carnevale il teatro in dono per i bimbi rifugiati

Firenze, 27 febbraio 2025 - Perin arrivo unspeciale: poter indossare unae mettersi nei panni dell’altro. È la nuova campagna di raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Giovanni Paolo II (che ha sede a Firenze) per supportare i progetti di integrazione per i bambiniaccolti nelle sue strutture in Toscana. Tanti ragazzi tra i 3 e i 16 anni, tra cui anche alcuni bambini italiani del territorio, stanno svolgendo un corso di: per loro rappresenta uno strumento di integrazione, socializzazione, divertimento e anche di crescita e conoscenza delle proprie emozioni. In una delle stanze di Villa Pettini, la struttura nel Valdarno che accoglie famiglie di, un insegnante didell’associazione culturale Masaccio insieme all’operatrice della Fondazione Giovanni Paolo II e psicologa Valentina Billi, i bambini ospiti delle strutture insieme ad alcuni loro coetanei del territorio si incontrano, giocano, imparano.