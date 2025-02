Quotidiano.net - "Su caro-costi ed energia serve una svolta"

Azioni urgenti per la transizione green e digitale dell’autotrasporto. Era stata la forte richiesta lanciata al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, all’assemblea dello scorso novembre di Confartigianato Trasporti. L’associazione che rappresenta circa 20mila imprese delle quasi 100mila del settore dei trasporti. Richieste per le quali in questi mesi, esordisce Sergio Lo Monte, Segretario Nazionale di Confartigianato Trasporti e relatore all’appunto su logistica e mobilità in programma oggi a Bologna per l’iniziativa QN Distretti, dal governo non sono arrivate risposte mentre è cominciato un 2025 complicato, con il rallentamento delle attività economiche che coinvolge anche il mondo dei trasporti che invece deve far fronte aledche pesa sulla redditività delle imprese.