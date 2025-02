Ilfattoquotidiano.it - Stupiti per la Gaza-Terra promessa di Trump? Ben svegliati tutti!

Ma cos’è tutto questo scalpore per il video diffuso sui social da Donaldsulla Palestina dopo che l’avranno “comprata” gli Usa? La grande massa di dormienti scopre oggi cosa sia questo Capitalismo, che visioni abbia del mondo e dell’uomo? Ben, dunque.Il video realizzato dall’IA cone Musk attori protagonisti non è niente di più e niente di meno della visione capitalista attuale di stampo nord americano. Ne è la sua rappresentazione scenica dettagliata. E non opera alcuno scarto con uno dei miti più simbolici della tradizione giudaico-cristiana della. Là si concentravanoi simboli del benessere, basta andare a rileggere la Bibbia: latte, miele, acqua dolce in abbondanza, piogge stagionali periodiche benedette da Dio, inverni miti, estati soleggiate, dunque ulivi, fichi, viti, spezie, grano e orzo, ma anche alberi e legname, praterie ideali per i pascoli, abbondanza di pesca tra i laghi interni e il mare.