Studenti esclusi dalla gita | Più docenti di sostegno

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita ad Ancona all’Istituto superiore Galilei per un incontro pubblico con il mondo della scuola, ha parlato anche del caso deglicon disabilità di Senigallia che rischiavano di non poter andare in settimana bianca: "Mi sono subito interessato al caso – ha dichiarato rispondendo al Carlino – attraverso l’ufficio scolastico regionale. Ci tengo a dire che stiamo investendo risorse per assumere sempre piùdie soprattutto per specializzarli. Abbiamo investito risorse anche per incrementare la possibilità i viaggi studio per tutti e dato una risposta alle osservazioni dell’Anac riguardo le competenze necessarie. Mettiamo insieme tutte queste iniziative e avremo un futuro sempre più inclusivo". Due madri avevano denunciato la scuola per discriminazione, chiedendo la rimozione di ogni ostacolo alla partecipazione dei figli alla