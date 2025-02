Ilfattoquotidiano.it - Studente minorenne ferito a Rieti durante l’alternanza scuola lavoro: fratture al braccio per un incidente al tornio. Aperta un’inchiesta

Era in una fabbrica diper il programma di alternanzaquando un guanto che indossava sarebbe stato catturato da unche ha trascinato il suo. Così unoè rimastoriportando una frattura multipla al. Il giovane – che frequenta l’istituto Celestino Rosatelli al terzo anno dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – stava seguendo il percorso di Pcto in un’azienda di lavorazione del ferro per edilizia e meccanica di precisione.Il giovane è stato soccorso dal 118 ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La Procura diha apertodelegando gli accertamenti ai carabinieri. “È vergognoso”, dichiara Paolo Notarnicola, coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. “La notizia di oggi è terribile, non possiamo più accettare che lapubblica legittimi un sistema in cui studenti minorenni prestino ad aziende manodopera gratuita e senza tutele, non possiamo più accettare che laeduchi alla precarietà e allo sfruttamento”, prosegue.