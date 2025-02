Striscioni contro l’antifascismo fuori dalle scuole la scritta shock degli studenti di Blocco studentesco | la protesta di una preside

Leggi su Open.online

«Antifascismo = Mafia». Questo striscione è stato esposto in classe da alcunidel Convitto nazionale Domenico Cotugno dell’Aquila, scatenando l’indignazione della dirigente dell’istituto. Tuttavia, non si tratta di un caso singolo. «Il convitto è da sempre un luogo istituzionale in cui l’educazione alla legalità, il rispetto della Costituzione, i valori della cittadinanza attiva e della democrazia, l’uso consapevole dei social e il rispetto delle norme sono i pilastri su cui si fonda l’apprendimento e ogni attività educativa», dichiara la. In una nota ufficiale, ha diffidato «tutti coloro che hanno utilizzato o utilizzeranno l’Istituzione scolastica per attività non autorizzate» e ha dichiarato la volontà di tutelare l’immagine dell’istituto da episodi che lo «mortificano, disonorano o ne danneggiano il prestigio».