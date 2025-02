Abruzzo24ore.tv - Striscione Shock al Liceo Classico Cotugno. Le autorità Vicine al Riconoscimento dello Studente

L'Aquila - Un giovanedeldelle Scienze Umane "" è al centro di una controversia dopo aver condiviso sui social media una fotografia che lo ritrae in aula con unorecante la scritta "Antifascismo=Mafia". Nella foto, il volto del ragazzo è coperto dallo stesso, suggerendo la volontà di diffondere il suo messaggio mantenendo l'anonimato. La dirigente scolastica, prof.ssa Serenella Ottaviano, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sottolineando che l'istituto si è sempre distinto per promuovere l'educazione alla legalità, il rispetto della Costituzione e i valori della cittadinanza attiva. In una nota ufficiale, la preside ha dichiarato: "Diffidiamo chiunque utilizzi la nostra istituzione per attività non autorizzate che possano danneggiare l'immagine di una scuola pubblica, inclusiva e rispettosa delle opinioni altrui nel quadro delle norme vigenti".