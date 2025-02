Nerdpool.it - Stray Dogs – Il silenzio dei cani randagi innocenti

Leggi su Nerdpool.it

Le storie che hanno per protagonisti degli animali giocano spesso sul fattore sentimentale, riuscendo più facilmente di altre a fare breccia nel cuore di lettori e lettrici. Nel caso più specifico di, il fumetto scritto da Anthony Fleecs, disegnato da Trish Forstner e colorato da Brad Simpson, sono alcunii personaggi di una storia che vi strapperà il cuore. A tavole che richiamano un’estetica disneyana di film come La carica dei 101 o Lilli e il vagabondo, si aggancia una trama che è invece quella di un grande thriller/horror. SaldaPress lo ha proposto infatti con diverse cover che celebrano alcuni cult del cinema, riservando la copertina regular (che vedete qui sotto) a Ildegli– Anthony Fleecs, Trish Forstner, Brad Simpson; SaldaPressDimenticare i traumiÈ risaputo che inon abbiano una buona memoria a breve termine, ma che mantengano invece bene in mente l’immagine dei loro padroni e alcuni comandi precisi.