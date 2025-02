Bolognatoday.it - Strage di Ustica, Ara: "Da Giovanardi insulti che offendono la comunità bolognese"

Leggi su Bolognatoday.it

Per l'assessore comunale alla scuola, Daniele Ara, sono "" quelli che Carlorivolge "a Daria Bonfietti e alla memoria di Andrea Purgatori", in una intervista rilasciata a Bologna Today sulladi. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday Per l'ex.