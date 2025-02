Ilgiorno.it - Strade groviera. A Vimercate sei mesi di lavori

"Più sicurezza per tutti". Addio, aè pronto il maxi-piano di sistemazione: 800mila euro di investimento, 6di cantieri in centro e nelle frazioni, più due interventi speciali sulla rotonda di via Goito-Adda e in via Cadorna. Conto alla rovescia per risolvere "le situazioni critiche", dice Sergio Frigerio, assessore alla Cura della città. Operai e ruspe sistemeranno 20mila metri di asfalto, "un intervento mirato e diffuso" che riguarda, marciapiedi e rotatorie. "Un’azione importante sia dal punto di vista economico che sotto il profilo della manutenzione", in punti critici da tempo. Un programma suddiviso in tre lotti, costruito in sinergia con i tecnici comunali e frutto di una sintesi tra i problemi emersi durante i sopralluoghi sul territorio e il confronto con la polizia locale.