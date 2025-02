Formiche.net - Storico appello di Ocalan al Pkk. Scioglimento e pax sul Bosforo

Deporre le armi e avviare la pax sul. Così si avvicina una svolta per una Turchia libera dal terrore. Èl’lanciato dal leader incarcerato del gruppo terroristico Pkk Adullahche aggiunge un pezzo (forse decisivo) al puzzle per la soluzione del conflitto quarantennale fra il gruppo e lo Stato turco, avviato nell’ottobre scorso dal partner di coalizione del presidente Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahceli. Quest’ultimo aveva aperto alla libertà condizionata per il leader curdo solo se il suo gruppo si fosse sciolto. Appare chiaro che attorno alla partita sul Pkk se ne giocano almeno altre due, legate alla supremazia regionale in Siria e alle relazioni con la nuova amministrazione americana.L’“Come farebbe volontariamente qualsiasi comunità o partito contemporaneo che non sia stato sciolto con la forza, vi esorto a convocare il vostro congresso, a integrarvi nello Stato e nella società e a prendere una decisione: tutti i gruppi devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”.