Iltempo.it - Storica semifinale di Coppa per l'Empoli, Juve ko ai rigori

TORINO (ITALPRESS) – Sarà l'a sfidare il Bologna indiItalia. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Roberto D'Aversa si è aggiudicata la sfida contro lantus ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano finiti 1-1. Decisivi gli errori bianconeri dal dischetto di Vlahovic e Yildiz. Primaqualificazione dell'a unadellanazionale. Per i toscani, dopo la netta sconfitta incassata al Castellani contro l'Atalanta e il terzultimo posto in classifica, una gran soddisfazione in una serata nella quale si è scritta la storia. Per la Signora, di contro, un altro obiettivo fallito. Nell'ultima partita di febbraio non è finita come nella prima del mese quando lantus aveva superato in casa l'. Allora, in campionato, i bianconeri avevano sconfitto i toscani per 4-1, mentre stasera inItalia il confronto è terminato 5-3 a favore della formazione ospite.